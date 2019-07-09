اتفاق بين الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال لدراسة المشروعات وتقديم الاستشارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقّع وزيـرا الدولـة للإنتاج الحربي و قطاع الأعمال العام، مذكرة تفاهم في مجال المعاونة الفنية والاستشارات والشراكة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والصناعية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم، إن توقيع المذكرة في إطار اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصري.

Advertisements

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على تشكيل لجان فنية مشتركة لإدارة المشروعات محل الاهتمام المشترك تقوم بإعداد الوثائق اللازمة وتنفيذ إجراءات البت في العروض، حيث ستقوم هذه اللجنة المشتركة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم المعاونة والاستشارات الفنية وعرض هذه الدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية لها، والبدء بالتعاون على سبيل المثال لا الحصر بالمرحلة الأولى لمشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصري (مصنع إنتاج السيلكون المعدني)، والمقترح تنفيذه بالتعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الشركة المصرية للسبائك الحديدية" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في مدينة إدفو بمحافظة أسوان.

من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام على ثقته فى الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية والاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية بمختلف المجالات لزيادة نسب المكون المحلى فى التصنيع، وأوضح "توفيق" أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية هى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا في مصر والشرق الأوسط.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن البيئة مناسبة حالياً لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية بمصر ومن بينها تنفيذ أولى مراحل مشروع مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بدايةً من إستخلاص الكوارتز المصرى النقى مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.