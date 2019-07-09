رئيس "المقاولون العرب" يكشف نسب تنفيذ سد نهر روفيجي بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الموقف التنفيذي لمشروع سد "نهر روفيجي" الذي يُنفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك بدولة تنزانيا.

وقال صلاح، لمصراوي، الثلاثاء، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الجسات للأراضي التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، لافتًا إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ الطرق المؤقتة التي سيتم استخدامها أثناء تنفيذ المشروع.

Advertisements

وأكد أن العمل في مشروع سد نهر روفيجي يسير في ظروف مناخية صعبة نتيجة سقوط الأمطار بشكل غزير معظم الفترارت الماضية، لافتًا إلى أن أعمال الجسات والاستعداد لتنفيذ المشروع كان مخطط الانتهاء منها خلال 6 أشهر، موضحًا نقل العديد من العمال والمهندسين إلى أرض المشروع بجانب المعدات التي سيتم استخدامها في هذا المشروع العملاق، كما تم بناء كرفانات العمال والمهندسين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ الإنشاءات الأولية للمشروع.

وكان التحالف المصري شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إليكتريك فاز بتنفيذ مشروع سد "نهر روفيجي" ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا ديسمبر الماضي بقيمة 2.9 مليار دولار،