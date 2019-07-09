السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 10 قطارات بالوجهين "القبلي والبحري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أدخلت هيئة السكك الحديدية، بعض التعديلات على جداول تشغيل 10 قطارات بالوجهين "البحري والقبلي"، بدءًا من السبت المقبل 13 يوليو الجاري.

وأوضح مصدر بالسكة الحديد لمصراوي، أن التغييرات شملت تعديل مواعيد قطار رقم 187 إكسبريس السد العالي القاهرة، ومن المقرر قيامه الساعة 5: 30 بدلا من 10، وكذلك قطار رقم 777 إكسبريس سوهاج القاهرة من الساعة 4 بدلا من 6، وقيام قطار رقم 165 أسيوط القاهرة من الساعة 6 بدلا من 6:50 إلا ربع، وقيام قطار رقم 757 من أسوان إدفو الساعة 2:10 بدلا من 1:45.

كما شملت قيام قطار رقم 747 من الساعة 2:10 بدلا من 1:45، وقطار رقم 722 من الساعة 2:30 بدلا من 3:10.

وأضاف المصدر، أنه يجرى تغيير عدد 4 قطارات أخرى، وهي المنيا والوسطى والأقصر وسوهاج.