أخبار مصر | فحص 135 ألف سيدة في مبادرة "صحة المرأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 135 ألف سيدة في مبادرة "صحة المرأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 135 ألف سيدة في مبادرة "صحة المرأة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، ضمن حملات 100 مليون صحة، وذلك خلال أول 5 أيام من عمل البرنامج.

وأشارت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية، إلى أنه تجرى الاستعدادات حاليًا للإطلاق الرسمي للبرنامج في أواخر الأسبوع المقبل، وأن المرحلة الأولى تشمل 9 محافظات وبدأت منذ الأول من يوليو الحالي وتستمر حتى نهاية أغسطس القادم في محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بورسعيد، دمياط، القليوبية، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط.

يذكر أن المبادرة تستهدف فحص 30 مليون سيدة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.