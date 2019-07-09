أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء جهاز التنظيم والإدراة السابقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء جهاز التنظيم والإدراة السابقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع رؤساء الجهاز التنظيم والادراة السابقين خلال افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أَهميةً كبيرةً لملف الإصلاح الإداري، حيث يأتي على أجندة أولوياتها، لافتاً إلى أن أهم تكليفات الرئيس له، حين تولى المسئولية، هو الارتقاء بالعنصر البشرى، وهو ما يسهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين، فوجود جهاز إداري كفء وفعال يُعد أحد الضمانات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم المنشود في التعليم والصحة وبناء الإنسان والخدمات العامة وغيرها من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت أشواطًا عدة في طريق الإصلاح الإداري، وقامت ببناء العديد من اللَّبِنات في هذا الصرح، مستدركا بقوله: ولكن لا يزال أمامنا العديد من التحديات، لكننا عازمون بكل ما أُؤتينا من قوة على استكمال المسيرة حتى يستطيع جهازنا الإداري القيام بدوره التنموي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.