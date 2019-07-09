أخبار مصر | مدبولي: وفد من الأمم المتحدة سيزور مصر لنقل تجربتنا في الإصلاح الإداري لدول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: وفد من الأمم المتحدة سيزور مصر لنقل تجربتنا في الإصلاح الإداري لدول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لشرف كبير أن أكون موجود اليوم وبشرف بافتتاح مركز تدريب الموظفين، لافتا إلى أن توجهيات الرئيس هو الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير القدرات البشريه للعاملين بالجهاز الإدراي.

وأضاف "مدبولي" أنه رغم الأعداد ضخمة بالجهاز الإدري لم يكون هناك اهتمام بإصلاح مشاكل هذا الجهاز، لافتا إلى أن هذا تحدي كبير لمواجهه هذه المشاكل وهذا عبء على كل من تحمل مسئولية القرار في الدولة، مشيرا إلى وجود جهاز إدراي كفء أحد أهم المحاور الأساسية لنجاح التنمية.

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وتابع "مدبولي"، أن الحكومة قطعت شوطا كبير في الإصلاح الإدراي ولدينا رؤية واضحة لاستكمال هذه المنظومه مع وجود خطة لمتابعة أدائنا لتقديم خدمة مميزه للمواطن المصري ونأمل بحلول ٢٠٣٠ أن تكون مصر من اهم الدول بالعالم.

وأضاف مدبولي اننا نعمل علي الجهد التي قامت به الحكومات السابقه وبالفعل وكان اهم اركان الاصلاح الادراي هو الاصلاح التشريعي وقد صدر عدد من القرارات لمساعده علي الاصلاح كل هذا يتواكب مع خطه الدوله لانتقال للعاصمه الاديه الجديده ليكون هناك هناك شكل اخر للموظفين بالعاصمه بالادرايه

وقال مدبولي إننا بدأنا تلقي العديد من الطلبات من الدول الصديقه للاضطلاع علي خطة الدولة في الاصلاح الادراي وسيزور مصر وفد من الامم المتحدة خلال الايام المقبلة لاطلاع عل هذه الخطة لمحاولة تعميمها في الدول الأخرى.