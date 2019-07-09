أخبار مصر | بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب، بإستقبال الدكتور مصطفي هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتور عمرو النحاس المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور اشرف عبدالرحمن نائب رئيس الاكاديمية لشئون الطلبة، وبحضور مسؤلين من البنك لبحث سبل التعاون بين البنك والاكاديمية، وذلك في إطار توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي و رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالعمل على تطوير العنصر البشرى بالبنك.

وخلال الاجتماع أستعرض الدكتور شريف انشطة البنك المختلفة ومبادرات البنك الاخيرة والتي تهدف الي دعم الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم مثل مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكذلك التعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي.

Advertisements

كما ناقش الجانبين اهمية تطوير العنصر البشري والدورات التدريبية التي يمكن ان تقدمها الاكاديمية للبنك كما تم مناقشة نشاطات الاكاديمية وما حققته من نجاحات في مجال تدريب العلوم المصرفية .

وقد صرح فاروق انه فى إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بانشاء مركز تنمية الموارد البشرية بفرع 6 اكتوبر بمساحة 480متر بهدف توفير وتنظيم الدورات التدريبية للموظفين بمختلف المستويات الوظيفية حيث يحرص البنك على توفير بيئة العمل المناسبة لكل من الموظفين والعملاء لكي تواكب خدماته أحدث النظم المصرفية لذلك اعطي الموارد البشرية اهتمام كبيرعن طريق توفيربرامج تدريبية متخصصة وبناءة بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة و بما يتناسب وعراقة البنك واهدافة.