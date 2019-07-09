أخبار مصر | وزيرة التخطيط: تدريب ٢١ ألف موظف بالدولة في أقل من عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط: تدريب ٢١ ألف موظف بالدولة في أقل من عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدراي، إن هذا اليوم مميز لأن افتتاح مركز التقيم والمسابقات بمركز اعداد القادة يعد خطوة إيجابيه في شغل الوظائف الحكوميه وكان لابد من تحقيق العداله بين المتقديمن ووجود هذا المركز يساعد علي تحقيق هذا الهدف حيث ان تقيم وبناء القدارت هو اهم نسعى اليه في هذا المركز وذلك تمهيدا للانتقال الى العاصمة الادراية الجديدة

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها في افتتاح المركز أن هناك برنامج تدربيه مثل برنامج وطني ٢٠٢٠ وبرنامج للسيدات التي تعمل في القطاع الحكومي وكذلك برنامج للتميز الحكومي بالتنسيق مع دوله الامارات وكذلك برنامج للتنميه المستدامه لافتا انه تم تدريب ٢١ الف موظف بالدوله في اقل من عام.

وتابعت السعيد أن المركز مجهز بأحدث اجهزة الحاسب الي بحيث يتم التقييم من خلال الحاسبات الاليه لافتا اننا مهما تقدمنا من تكنولوجيا لابد من وجود عنصر بشري موهل ومدرب لاستقلال المركز القياديه بالدوله والعمل بالقطاع الحكومي.