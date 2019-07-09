أخبار مصر | رئيس الوزراء: الاستثمارات التي ضختها الحكومة في المترو تتطلب تحقيق العوائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: الاستثمارات التي ضختها الحكومة في المترو تتطلب تحقيق العوائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق تصل الى 30 مليار جنيه بخلاف باقي الخط ومراحله الأخرى أى أننا نتحدث عن خط بـ90 مليار جنيه وهو ما تنفقه الدولة كاستثمارات.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات خلال فاعليات دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ناصر"، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مترو الانفاق تتطلب ضرورة أن تحقق عوائد التكلفة التي ضختها الدولة حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الهامة للمواطنين لهذه المنظومة العظيمة في مصر، لافتا إلى أن هذا يحدث في جميع دول العالم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع في اعتباراتها الحرص على وجود ادارة جيدة للمشروعات تتولي التنفيذ والتشغيل والصيانة وهو ما يعني تحمل تكلفة للقيام بهذه الاعمال وعلينا حميعا ان نتحملها لافتا انه لابد من توفير صيانة دورية وإدارة جيدة لهذا المشروع حفاظا على ما تكبدته الدولة من تكلفة لهذا المشروع لخدمة المواطنين.