أخبار مصر | رئيس الوزراء يشارك في حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشارك في حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، في حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر مركز إعداد القادة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة الإصلاح الإدراي للدولة للوصول إلى جهاز إدراي كفء وفعال يطبق معايير الحكومة وبيساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن.

يذكر أن رئيس الوزراء، شهد صباح اليوم، فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة "إيمحوتب" إلى محطة مترو جمال عبدالناصر، ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو لبدء عمل الماكينة الحفر العميق محطة ناصر.