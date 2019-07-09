أخبار مصر | رئيس الوزراء: تكلفة الـ3 مراحل بخط المترو الثالث ٩٠ مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: تكلفة الـ3 مراحل بخط المترو الثالث ٩٠ مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشيء الجيد في مشروع مترو الأنفاق، أن الشركات المصرية اكتسبت خبرة من الشركات الفرنسية، وابتدت تشارك لتكون المشروعات الكبرى بأيدٍ مصرية وأصبح اليوم لدينا هذه الخبرات.

وأضاف خلال فعاليات دخول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة مترو جمال عبد الناصر، ضمن الخط الثالث للمترو، أن جزء من الخط الثالث والذي يخدم محافظة الجيزة، والذي سينتهي خلال ٣ سنوات تكلفته ٣٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن الثلاث مراحل بتكلفة ٩٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل، تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين.