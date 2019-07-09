أخبار مصر | رئيس الوزراء التنزاني يزور أهرامات الجيزة ويسجل انبهاره بـ"الأكبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء التنزاني يزور أهرامات الجيزة ويسجل انبهاره بـ"الأكبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار رئيس وزراء تنزانيا، قاسم مجاليو، والوفد المرافق له، منطقة آثار الهرم، صباح اليوم الثلاثاء، وكان بصحبته وزير الزراعة المصري واستقبلهم أشرف محيي الدين، مدير عام أثار الهرم الذي رافقهم خلال الزيارة لشرح المنطقة الأثرية.

وأوضح "محي الدين"، أن الجولة داخل المنطقة الأثرية، بدأت بزيارة داخل الهرم الأكبر شملت مدخله والممر الأول، ثم توجه الوفد إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية وانتهت الجولة بزيارة إلى تمثال أبو الهول.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء التنزاني أبدى انبهاره وإعجابه بالحضارة المصرية وحرص على معرفة بعض المعلومات الأثرية عن ارتفاع الهرم الأكبر وعدد أحجارة وأوزانها وطريقة بنائه.

كما وصف الهرم الأكبر بأنه تحفة معمارية فريدة ووعد بزيارة منطقة الأهرامات مرة أخرى مع أسرته لحبه الشديد لها.