أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو جمال عبد الناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو جمال عبد الناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة "إيمحوتب" إلى محطة جمال عبدالناصر، ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو؛ لبدء عمل الماكينة الحفر العميق محطة ناصر.

وتشمل المرحلة الأولى للخط الثالث، 4 محطات نفقية "جمال عبد الناصر- ماسبيرو- الزمالك- الكيت كات"، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.