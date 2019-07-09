أخبار مصر | رئيس الوزراء يستمع لعرض حول خطة عمل تنفيذ الخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستمع لعرض حول خطة عمل تنفيذ الخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مسئولو هيئة الأنفاق، على الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول خطة عمل تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك خلال فعاليات دخول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة ناصر.

العرض أوضح أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية، وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

ولفت العرض إلى أن ماكينة الحفر العملاقة، التي ستعمل في المرحلة الثالثة عرضها ٤٤ مترا وطولها ٧٠ مترا ووزنها ٧٠٠ طن.