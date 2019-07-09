مصر | متهم بـ"حادث محطة مصر" للمحكمة: "أنا معملتش حاجة.. الجرارت كلها خربانة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم بـ"حادث محطة مصر" للمحكمة: "أنا معملتش حاجة.. الجرارت كلها خربانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس المتهمين في أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بالتهم الموجهة إليهم في قرار الإحالة فأنكر المتهم الأول التهم الموجهة له، مستطردا: "أنا معملتش حاجة الجرارت كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.

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وكانت النيابة قد اتهمت كل من المتهم علاء فتحي ابو الغار 48 سنة سائق الجرار انه قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل احد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار اثر إنفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكسمما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة ، كما قام المتهم الثاني ايمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بان قام بتزوير توقيع المتهم الرابع ايمن احمد العدس " 54 سنة " سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لاضفاء المشروعية على حركة تسيير الجراردون إذن .

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بان وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملأحظمناورة بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش .

واستندت النيابة في احالة المتهمين الي ما شهد به سعد سعودي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة ان الجرار مزود بالة تامين في حالة الاغماء او الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت وانه لم يبلغ بوجود اَي اعطال في الجرار وان من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه فى حالة اكتشاف اَي عطل به وان تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وان ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث .