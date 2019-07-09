شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تبحث تطوير وتحديث مركز القيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري؛ والذي ترتكز أحد محاوره الرئيسية على الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريب ورفع كفاءة كافة العاملين بالقطاعات التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة مع Franz Wurz رئيس شركة Test and Training Internationaو Claudia Gruber مسئولة المشروعات بالشركة، وهي شركة دولية متخصصة في الإشراف على تطوير العديد من مراكز القيادة الآمنة حول العالم، وكانت هي الشركة الاستشارية للمركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.

جاء هذا اللقاء لبحث الاستفادة القصوى من المركز وتطويره وزيادة كفاءته، وتحديث البرامج الموجودة به منذ إنشاءه؛ وذلك ليكون قادرا على خدمة قطاع السياحة المصري بصورة أكبر وأشمل.

وقد حضر اللقاء السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة لشئون التدريب، والمهندس ياسر فاروق أمين عام صندوق السياحة، والسيد أشرف عبد العال عضو مجلس إدارة الاتحاد للمصري للغرف السياحية ورئيس لجنة النقل بالاتحاد.

استهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بمسئولي الشركة، مشيرة الي أهمية مركز القيادة الآمنة بالنسبة لقطاع السياحة المصري وأهمية الاستثمارات الموجودة به حيث يعد من أهم المراكز على مستوي العالم في التدريب على سبل القيادة الآمنة.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة على استعداد كامل لتوفير الدعم اللازم لتطوير معدلات الأداء بالمركز بما يخدم قطاع السياحة المصري من خلال رفع كفاءة سائقي المركبات السياحية سلوكيا ومهنيا في مجال القيادة الآمنة، وتأهيل سائقين جدد على كفاءة عالية لتقليل السلوكيات الخاطئة في القيادة والحد من حوادث الطرق.

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وأكدت الوزيرة على أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على تطوير ما يتعلق بالـ Soft ware والذي يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري، والـ (hard ware) والذي يتمثل في تطوير ورفع كفاءة المنشآت السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنمية قدرات قائدي المركبات السياحية وإكساباهم المهارات اللازمة للقيادة السليمة الآمنة بما يضمن توافر أعلى مستويات الأمن والأمان ورفع القدرة التنافسية لقطاع النقل السياحي المصري، وخاصة في ظل الزيادة التي يشهدها القطاع في أعداد السائحين الوافدين لمصر.

ومن جانبه قام السيد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بتقديم شرح مبسط لأهداف مركز القيادة الآمنة ومراحل تشغيله، لافتا إلى أهمية وضع خطط تطوير مستقبلية للمركز.

وأشار أحمد الوصيف إلى أهمية زيادة أعداد المدربين المعتمدين بالمركز علي أسس القيادة الأمنة، وكذلك تأهيل مدربين جدد لضمان كفاءة واستمرارية التشغيل، لافتا الي أن المركز لديه 11 مدرب معتمد من جانب الشركة.

وخلال اللقاء أشار مسئولو الشركة الي أنهم سيقوموا بزيارة برفقة السيد أحمد الوصيف للمركز؛ وذلك لعمل مسح أولي للمركز وللوقوف على احتياجاته، وأنهم سيعدون تقرير مفصل عن هذه الزيارة يتضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث المركز.