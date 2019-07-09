شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات التقديم بمشروع «شارع مصر» بمدينة 6 أكتوبر غداً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه سيبدأ غداً الأربعاء 10 يونيو، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، تلقى طلبات التقديم بمشروع «شارع مصر – 6 أكتوبر»، موضحاً أن على الراغبين فى التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، ويتم تقديم الطلب مُدعما بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح، وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، وسنه بين 21، و40 سنة.
وأشار «الشربيني»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للدراسة الفنية المُقدمة، وسيتم إجراء قرعة علنية، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لتشجيع الشباب، وتوفير فرص العمل لهم، وسيكون بنظام مقابل الإشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأنشطة مختلفة (عربات طعام متنقلة – أكسسوارات – مشغولات يدوية – أعمال فنية – وغيرها).
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