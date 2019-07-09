أخبار مصر | رئيس "القومية للأنفاق" تعلن موعد افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "القومية للأنفاق" تعلن موعد افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق، يتم تنفيذها مع عدد من الشركات الفرنسية والمصرية ذات خبرة عالمية في مجال المترو.

وأضاف، خلال فعاليات دخول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة ناصر بحضور رئيس الوزراء، أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

وأكد أنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة في ديسمبر ٢٠٢١ والجزء الثاني يونيو ٢٠٢٢ واستكمال المرحلة الرابعة حتى عدلي منصور - السلام - العاصمة الإدارية.