أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل لمحطة جمال عبد الناصر لحضور فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل لمحطة جمال عبد الناصر لحضور فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر العمل بمحطة مترو جمال عبد الناصر، حيث سيشهد فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة "إيمحوتب" إلى محطة جمال عبد الناصر ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وتشمل المرحلة الأولى للخط الثالث، أربع محطات نفقية "جمال عبد الناصر- ماسبيرو- الزمالك- الكيت كات"، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.