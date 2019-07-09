شكرا لقرائتكم خبر عن استلام وتجهيز 4 مكاتب تموينية بعد تطويرها في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، استلام المديرية 4 مكاتب تموينية بعد تطويرها تمهيدًا لتشغيلها بعد تجهيزها ومدها بأجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلى وتأهيل العاملين بها للتعامل مع الجمهور.

وأوضح «سعدالله»- فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»- أن لجنة فنية تسلمت مكاتب تموين سيدى جابر وطوسون وأبوقير ومينا البصل بشكل فعلى، وتم توفير 23 جهاز كمبيوتر لها فضلا عن تأهيل 40 موظفًا للتعامل مع الجمهور على النظام الجديد وكيفية الدخول على السيستم بعد تطوير المكاتب من خلال جهة سيادية، مشيرا إلى أنه يجرى التشغيل التجريبى لمكتب تموين السيوف النموذجى ليصبح عدد المكاتب المطورة فى الإسكندرية 5 ويتبقى مكتبان جار إعداد الدراسات الخاصة بالتطوير لهما وهما مكتبا تموين محرم بك والعجمى وبذلك يصبح عدد المكاتب المطورة فى الإسكندرية 7 مكاتب.

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ولفت إلى أنه تم تقليص عدد البطاقات التموينية الورقية إلى أقل من 3 آلاف بطاقة من إجمالى مليون و50 ألف بطاقة مميكنة على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صوامع وبناكر وهناجر الإسكندرية تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس 125 ألف طن قمح محلى من المزارعين، كما رفضت الصوامع تسلم 1050 طن قمح من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة كونها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح فى بعض الأماكن، مشيرا إلى أنه تم إرجاعها لأصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وعن السعات الاستيعابية للعام الجارى 2019 قال «سعدالله» إنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، مشيرا إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجارى 2019 هى صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح، وصوامع السلام بمنطقة العامرية التابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 ألف طن، وصوامع العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وذلك بإجمالى 230 ألف طن قمح.