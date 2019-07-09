شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل هارون.. رحيل «ماما تانية» المدافعة عن تراث يهود مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى أسرة مصرية من طراز فريد، أصيبت الطفلة ذات الأربعة أعوام بسرطان الدم. كان الأب يحبها لدرجة الجنون، ولم يكن من علاج فى مصر، عام 1954، سوى أن يمنحها دمه يوميًا، حتى نصحه الأطباء بضرورة السفر إلى فرنسا لعلاج ابنته. لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة ليهودى مصرى فى أعقاب ثورة يوليو، تقدم بالطلب فكانت الإجابة: تسافر بلا رجعة.

كان الخيار الإنسانى الأصعب، الوطن بكل ما به من آلام أو حياة الابنة، لم يفكر الأب كثيرًا واتخذ قراره الذى ساندته فيه أمها: «القاهرة صخرتى التى لن أبيعها باللآلئ» ولا حتى بحياة منى، لتصعد روح الطفلة إلى خالقها، ويلحق بها الأب شحاتة هارون قبل 18 عامًا، وتلحق بها الأم مارسيل هارون قبل يومين.

عاش شحاتة هارون حياته مناضلًا مصريًّا يساريًّا يهوديًّا ومعاديًا لإسرائيل. فى الأربعينيات أسس رابطة الكفاح ضد الصهيونية، ووصف إسرائيل بأنها «خرافة»، ورفض الهجرة إليها رغم محاولات التهجير، مؤكدًا أنه لن يترك مصر «حتى لو قطعوا رقبته»، كما ذكر فى كتابه «يهودى فى القاهرة».

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بزواج تقليدى، ارتبطت مارسيل بشحاتة، وتبدأ قرابة السبعين عامًا من المعارك، لم تكن بشهرة شحاتة هارون ولا ابنتهما ماجدة، التى تشغل موقع رئيسة الطائفة اليهودية حاليًا، إلا أنها كانت شريكة ومساندة وداعمة فى كل معارك المحامى المهموم بوطنه وإنسانيته، شاركته قرار التمسك بالوطن ورفض الهجرة والتهجير، ساندته فى كل فترات اعتقاله وتحملت عبء الأسرة، إلا أن المحنة الأكبر التى تعرضت لها كانت وفاة طفلتها، تليها محنة رحيل شحاتة نفسه.

عاشت مارسيل هارون سنواتها الأخيرة مهمومة بالحفاظ على التراث اليهودى المصرى،

كانت تخشى دومًا من أن تكون هناك «رغبة فى محو كل أثر ليهود مصر».

ما آمنت به «تانية» زرعته فى عقل ابنتها، حتى إذا تولت الابنة ماجدة شحاتة هارون رئاسة الطائفة اليهودية فى القاهرة خاضت العديد من المعارك على جبهات عدة، فى مصر وخارجها، للحفاظ على التراث اليهودى المصرى، وفتحت من جديد أبواب معبد عدلى وسط القاهرة.

الصلابة التى تميزت بها مارسيل هارون كانت تتمتع على التوازى معها بإنسانية هائلة، تظهر فى تعاملها مع كل من حولها، هذه الإنسانية هى التى منحتها اسمها الشهير الذى عُرفت به ويناديها به كل المقربين: «ماما تانية» بمعنى «الأم الثانية»، فارتبط بها الاسم، وكانت أمًّا لكل من حولها، وليس فقط ماجدة هارون.