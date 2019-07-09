شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مطار العاصمة الإدارية.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الثلاثاء، عددا من قضايا الشأن المحلي والقضايا الدولية، فعلى صعيد القمة الافريقية التي عقدت بنيامي، ذكرت صحيفة «الأهرام»، إن القارة الأفريقية دخلت منعطفا تاريخيا في مسيرتها صوب التنمية والتقدم أمس الأول بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال قمة نيامي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقى بوصفها لحظة فارقة تسهم في تلبية تطلعات شعوب القارة صوب مستقبل أفضل بعد طول معاناة.

أضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد خلال رئاسته للقمة التنسيقية الأولى للاتحاد الأفريقى بحضور عدد من الزعماء الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية بالقارة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم أفريقيا لدفع المشروعات الاقتصادية ومواجهة التحديات أمام القارة، موضحا أن هذه القمة تعد فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية في قارتنا واستكمال طريق التقدم معا خاصة أنه تم قطع شوط كبير في هذا المسار

وفيما يخص منتدى باريس الدولي، ذكرت صحيفة «الاهرام» أن مصر تستعرض، خلال مشاركتها في منتدى باريس السنوى الدولي المالى لعام 2019 الذي ينطلق اليوم تجربتها الناجحة في الاصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتى ثمارها، حيث تجاوزت معدلات النمو 5.6% وتراجعت معدلات عجز الموازنة العام الماضي إلى 8.4% من الناتج المحلي، واستمر الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي؛ فضلا عن تحقيق المستهدف من الفائض الأول ليبلغ 2% من الناتج المحلى الاجمالي.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تستعرض، خلال مشاركتها في المنتدى الذي تعقده منطمة لإدارة أسواق المالية جهود تحفيز الاستثمار، وما توفره المشروعات القومية الكبري من فرص استثمارية واعدة لكبري الشركات العالمية إضافة إلى خطط دعم المشروعات الصغيرة.

وعلى الصعيد المحلي، قالت صحيفة «الأهرام» إن مجلس النواب وافق، في جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر وإحالته إلى مجلس الدولة، والذي يهدف إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق وعدم احتجازه أوالقبض عليه في غير حالات التلبس

من جانبها، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري صرح بأنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين لقواعد زراعة الأرز التي حددتها وزارتا الزراعة والري وأنه سيتم تحصيل المخلفات لهؤلاء المخالفين.

وأضاف أن التنسيق بين الزراعة والرى لاستنباط أصناف المحاصيل الموفرة للمياه من خلال المراكز البحثية بالوزارتين نجح في تجربة زراعة الأرز الجاف في مناطق تجريبية بالمحافظات المصرح لها بزراعة الارز في اطار سياسة ترشيد الاستخدامات المائية في قطاع الزراعة.

وعلى صعدي القمة الافريقية، أضافت صحيفة «الجمهورية» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أمس ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولى بدعم القارة الافريقية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها خلال رئاسته القمة التنسيقية المصغرة بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في النيجر، إن هذه القمة تعد فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية في قارتنا، معربا عن شكره لرئيس النيجر محمد ايسوفو ورئيس لجنة الاتحاد الافريقى وجميع القائمين والعاملين في منطقة الاتحاد الافريقى على الجهود المبذولة وعلى الاستعدادات القائمة التي شملت جميع النواحى من أجل انجاح هذه القمة.

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وأشارت صحيفة الجمهورية إلى أن الاتحاد الأفريقى أكد أن برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقت رسميا امس خلال القمة الاستثنائية الافريقية التي تختتم اعمالها اليوم بنيامى عاصمة النيجر.

وأضافت أن إجمالى الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بلغ 54 بعد توقيع نيجيريا وبنين أمس خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية بنيامي، لافتة إلى أن الأدوات التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية تشمل شهادة المنشأ ومنتدى التفاوض الإلكتروني ورصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية ونظام الدفع الإلكترونى ومرصد التجارة الأفريقي.

وأشارت صحيفة الجمهورية إلى أن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس افتتح نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات ويستمر حتى 11 يوليو الجاري.

بدورها، قالت صحيفة «الأخبار» إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه مراحل مشروع سد ستيجلر جورج على نهر روفيجى بتنزانيا لضمان أفضل مستويات في الأداء والتنفيذ.

وأشار مدبولى إلى حرص مصر على مواصلة جهود مساعدة الأشقاء التنزانيين، وتقديم كافة أشكال التعاون في تعزيز القدرات الوطنية بتوفير دورات تدريبية في المجالات المختلفة؛ فضلا عن دعم جهود الحكومة التنزانية في المجالات المختلفة فضلا عن دعم جهود الحكومة التنزانية للانتقال إلى العاصمة السياسية دوما والاستعداد لنقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء وتنمية المدن الجديدة.

وأكدت صحيفة الاخبار أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء لنظيره التنزانى قاسم مجاليوا الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزيري الزراعة والإسكان وسفير مصر بتزانيا والسفير التنزانى ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستهل مدبولى بالتأكيد على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد الاحتفال بالذكرى 55 لتبادل التمثيل الدبلوماسي.

وعلى الصعيد المحلي، قالت صحيفة إن مطار العاصمة الإدارية الجديدة يستقبل أول رحلة طيران مع بدء تشغيله تجريبا لينضم إلى مطار سفنكس الذي تم افتتاحه خلال يناير الماضي، وبذلك تكون وزارة الطيران المدني قد تسلمت مطارين من بين 5 مطارات وجه الرئيس السيسي بافتتاحها في إطار استراتيجية الدولة لزياردة حركة الكراب والاستثمارات.

وأضافت صحيفة «الاخبار» أن مطار العاصمة الإدارية يتبع الشركة القاضبة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، واستغرق العمل به 12 شهرا بدلا من 24، وتم اجراء التجهيزات والمجسات ودراسات التعامل مع السيول ويشمل مخططا لتوسعته مع زيادة حركة الركاب حيث تمت مراعاة حدود الممر ليستوعب ممرا آخر والصالة قابلة لزيادة طاقتها والاستيعابية، وأشارت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى إلى قيام شركتي مقاولات مصريتين بتنفيذ المطار.

وفيما يتعلق بالطيران الألمانى، أشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا قررت أمس السماح لشركات الطيران الألمانية بالطيران فوق جنوب سيناء بارتفاع أقل من 26 ألف قدم وتعليق التحذير السابق بشكل مؤقت، وقال الدكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر في ألمانيا إن القرار يشجع شركات الطيران الألمانية على تسيير رحلات الطيران العارض الشارتر إلى شرم الشيخ وطابا، موضحا أن التعليق يزيد من أعداد السائحين الألمان الذين يزورون مصر، ويؤكد اقتناع السلطات الألمانية بما حققته مصر من تقدم كبير على الصعيد الأمنى والاستقرار.

وعلى صعيد ترقيات معلمي الأزهر، ذكرت صحيفة «الاخبار» أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر اعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهر الشريف شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تتراوح 40% من عدد المعلمين بالعاملين بالأزهر الشريف ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الترقية تضمن جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجه الفنى والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.