شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 9 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة الطيران المدني التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديد، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية، وفتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر.

يبحث وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال لقائه، مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس، آخر التطورات في القضية القبرصية والاستفزازات والانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص؛ فضلا عن مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قاعة الإطلاع الرئيسية والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

تستأنف محادثات بين مسؤولين أمريكيين وعناصر من حركة طالبان في جولتها السابعة التي تستضيفها قطر برعاية مشتركة مع ألمانيا لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان منذ 18 عاما.