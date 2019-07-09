شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون سحب رخص سائقى الأجرة غير الملتزمين بتعريفة الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سحب رخص قيادة السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب، أيد غالبية القراء سحب رخص قيادة السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب. وأيد 91% من القراء سحب رخص قيادة السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب، بينما عارض 8% من القراء سحب رخص قيادة السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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