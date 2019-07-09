حدث ليلًا| نشاط السيسي بأفريقيا.. وحكاية "ست بـ100 راجل".. وأول سفيرة سعودية في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

- ماذا قال السيسي في القمة الأولى بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية؟

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم القارة الأفريقية.

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- "التعليم": مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019.

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- مدبولي يُتابع مع وزيرة الصحة المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين ببورسعيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشغيل عددٍ من المستشفيات النموذجية بالمحافظات.

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- السيسي يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر.

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- السيسي يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي سبل دفع مشروع ممر "القاهرة- كيب تاون"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الجنوب أفريقي الرئيس سيريل رامافوزا، على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر.

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- "ست بـ100 راجل".. أديب مشيدًا بتخفِّي رئيسة ميت غمر لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أشاد الإعلامي عمرو أديب بطريقة تخفِّي رئيسة مدينة ميت غمر منال الغندور، كمواطنة بين الركاب، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الركوب عقب ارتفاع أسعار البنزين.

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- متحدث الوزراء: الرئيس التنزاني طلب من السيسي متابعة "سد ستيجلر جورج" بنفسه

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء التنزاني لمصر ولقاءه الدكتور مصطفى مدبولي، هي امتداد للدور المصري المتنامي في إفريقيا.

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- وكيل "النواب": استقالة اتحاد الكرة غير كافية ولابد من المحاسبة

كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة لمحاسبة اتحاد كرة القدم على المخالفات التي حدثت بداية من الخروج المهين لمصر في بطولة كأس العام في روسيا العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

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- "أبو شقة" يعلق لأول مرة تنحيه عن رئاسة مناقشات قانون المحامين

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قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن استشعاره للحرج في رئاسة اللجنة أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

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- انسحاب أول مرشح ديمقراطي من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أعلن إريك سوولويل النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ليصبح أول مرشح ينسحب من هذا السباق.

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- الحكومة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اقتلع 2.5 مليون شجرة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الأمم المتحدة تعد دراسة متعلقة بتكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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- بعد إهانة إعلامي لـ"بوتين".. تهديد روسي بعقوبات جديدة على جورجيا

دعا سياسيون روس، أمس الاثنين، إلى فرض عقوبات جديدة ضد جورجيا بعد أن أساء صحفي جورجي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء، في الوقت الذي تزداد فيه العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين سوء.

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- "التحالف العربي": إسقاط طائرة مسيرة سعت إلى استهداف مناطق مدنية في السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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- ترامب: لن نتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني لدينا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، الإثنين ، إن البيت الأبيض لن يتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني لدى واشنطن "كيم داروش" ، وذلك بعد وصف الأخير لإدارة ترامب بأنها حمقاء وضعيفة الكفاءة.

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- بولتون: لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة ، مشددا على أن واشنطن ستواصل الضغوط على طهران.

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- أمين عام الأمم المتحدة يحث إيران على التمسك بالاتفاق النووي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إيران على الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015.

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- أول سفيرة سعودية في واشنطن تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي

سلّمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، أوراق اعتمادها سفيرًا للسعودية لدى واشنطن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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