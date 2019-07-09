شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على «مواقف» السيارات ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظات، أمس، تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات الغاز فى المحافظات بعد رفع أسعار الوقود.

ففي القاهرة ضبطت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة 3840 لتر سولار داخل محطتى بنزين بالقطامية والروبيكى، قام المسؤولون عنها بتجميع حصة السولار المخصصة لهما، بدون تصريح، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر تعليمات مشددة بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجارى، بالإضافة إلى تكليف مجموعات عمل للإشراف على نقل المواد البترولية من المستودعات الرئيسية إلى المحطات، والتأكد من وصول الكميات التى تم شحنها إلى المحطات.

وأشار إبراهيم فوزى العسقلانى، مدير مديرية التموين، إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 1.5 طن سكر مجهول المصدر، وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج، و1900 كيلو جرام رنجة، و1392 كيلو جرام لحوم، و300 كيلو جرام دواجن، و6 أطنان من الدقيق مجهول المصدر، و900 علبة تونة و175 برطمان عسل زنة 166 كيلو جراما، و7 أطنان أرز، و150 عبوة شامبو، و150 كيلو جرام كعك، و300 جهاز ريسيفر غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وذكر مدير مديرية التموين أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضرًا ضد صاحب أحد المطاعم بالمقطم، لإدارته بدون ترخيص وحيازته 1.920 طن دجاج منتهية الصلاحية، ومواد غذائية بدون بيانات.

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وفى المنيا، تفقد المحافظ اللواء قاسم حسين، والعميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، انتظام الحالة العامة بعدد من مواقف السيارات بالمدينة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات، كما تابع عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة سير العمل بمواقف المراكز، وشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطن من قبل السائقين، كما وجه بتكثيف الرقابة والمتابعة من قبل إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف والأجهزة المعنية.

وشدد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، على تكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب بين القرى وبعضها وعواصم المراكز ومدينة أسيوط، والتزام الجميع بالتعريفة الجديدة المقررة.

وقام رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين، بالمرور والمتابعة الدورية لكل أنواع المركبات سواء النقل الداخلى «سيارات السرفيس»، أو النقل خارج مدينة أسيوط «الميكروباص» و«الأتوبيسات» بمواقف سيارات «الأزهر، النزلة، المعلمين»، إلى جانب مواقف السيارات بكل مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة المقررة.

وشن رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وعدد من رؤساء القرى حملات على التوك توك، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والتعريفة الجديدة المقررة، مع وضع ملصقات «ستيكرات» أو الكتابة على زجاج المركبة السعر الجديد، بالتنسيق بين المرور والتموين ورئاسة المركز لتوضيح التعريفة الخاصة بكل خط وإرشاد المواطنين.

وفى الأقصر، قام الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، بالمرور على محطات خدمة وتموين السيارات، وتبين انتظام العمل بها بعد تطبيق الأسعار الجديدة للسولار والبنزين بأنواعه، كما تم المرور على مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، واطمأن على انتظام العمل فى تعبئة الأسطوانات والأسعار بعد الزيادة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بتطبيق السعر الجديد وعدم السماح لهم ببيعها فى السوق السوداء واستغلال المواطنين، وذلك بعد الزيادة التى أقرتها الحكومة مؤخراً فى أسعار المواد والمنتجات البترولية.

وفى السياق نفسه، شنت إدارة تموين الحسينية حملة تفتيشية مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر ضد «ح.ا.ا» صاحبة محطة تموين سيارات بناحية سعود، لعدم ممارسة النشاط؛ و«ع.ع.ا» صاحب محطة تموين بمنطقة سعود للبيع بأزيد من السعر، و«م.م.م» صاحب محطة تموين لعدم وجود أدوات قياس للتنكات.. وقامت إدارة تموين أبوكبير بحملة تفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز أسفرت عن تحرير 10 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز وباعة متجولين للبيع بأعلى من السعر الرسمى.