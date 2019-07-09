شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعديلات السكة الحديد على مواعيد قطارات الصعيد × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد، إجراء تعديلات مجددا على مواعيد تشغيل بعض قطارات خطوط الصعيد، استجابة لرغبة جمهور المسافرين، ويقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته هذه التعديلات.

1ـ بدء تطبيق التعديلات الجديدة على مواعيد القطارات ابتداءً من السبت المقبل.

2ـ تم التنبيه على المسئولين بالإدارات المختصة بالعمل ومتابعة التنفيذ.

3ـ التعديلات تشمل مواعيد 10 قطارات.

4ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار 187 اكسبريس السد العالى ـ القاهرة ليقوم من أسوان الساعة 18.30 بدلا من 22.00.

5ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 777 اكسبريس سوهاج ـ القاهرة ليقوم من سوهاج 16.00 بدلا من 18.00.

6ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 165 اكسبريس أسيوط ـ القاهرة ليقوم من أسيوط 06.00 بدلا من 06.50.

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7ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 757 ركاب أسوان ـ ادفعو ليقوم من أسوان 14.10 بدلا من 13.30.

8ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 747 ركاب الأقصر ـ نجع حمادى ليقوم من الأقصر 14.10 بدلا من 13.45.

9ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 722 ركاب أسيوط ـ سوهاج ليقوم من أسيوط الساعة 14.30 بدلا من 14.50.

10ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 169 اسكبريس المنيا ـ الواسطى ليقوم من المنيا 07.00 بدلا من 06.50.

11ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 149 اكسبريس الواسطى ـ الجيزة ليقوم من الواسطى الساعة 09.50 بدلا من 08.55.

12ـ التعديلات تشمل تعديل موعد قيام قطار رقم 739 ركاب ادفعو ـ الأقصر ليقوم من ادفو 20.25 بدلا من 20.00.

13ـ التعديلات تشمل إلغاء تخزين قطار رقم 739 ركاب سوهاج ـ أسيوط بمحطة طهطا ومسيره إلى محطة أسيوط.