شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات لحماية "الموالح" من التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من التوصيات والارشادات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لمزارعى الموالح خلال الفترة الحالية، خاصة حول طرق التسميد والرى ومكافحة الآفات لزيادة الإنتاج وحماية المحصول من التغيرات المناخية.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أنه يجب الاهتمام بالرى فى الصباح الباكر أو قبل الغروب وتجنب الرى وقت اشتداد الحرارة، إجراء عزقة خفيفة سطحية، التقليم الصيفى باليد لإزالة الأفرخ المائية فى حالة عدم استخدامها فى تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات ، رش محلول بودر أو مضادات النتح على أشجار اليوسفى لمقاومة لسعة الشمس.

وأوضح التقرير، أنه من بين التوصيات عند عند تسميد أشجار الموالح التى تروي بالتنقيط يضاف للفدان فى الرية الأولى 2 كجم سلفات نشادر و1 كجم سلفات حديد و1 كجم سلفات زنك و1 كجم سلفات منجنيز، وفى الرية الثانية يضاف 3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، أما الرية الثالثة يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم و2 لتر حامض فوسفوريك، والرية الرابعة يتم الرى بدون تسميد، أما الرية الخامسة يضاف2 كجم نترات كالسيوم .

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وتابع التقرير، أنه عند البدء للتسميد بالرش الورقى، يتم الرش الورقى بمعدل مرة في 10 / 7 من الشهر ويتم بإضافة 200 جم حديد مخلبي و200 جم زنك مخلبي و 200 جم منجنيز مخلبي و 100 جم ماغنسيوم و50 جم بوركس و250جم يوريا / 600 لتر ماء لرفع كفاءة الامتصاص ، عند البدء فى برنامج الرى يراعى الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط .

وأوضح أن برنامج رى الأشجار من عمر 1 إلى 2 سنة يحتاج إلى 32 لترا، ومن عمر 2 إلى 3 يحتاج إلى 40 لترا، ومن عمر 3 إلى 4 سنوات يحتاج إلى 48 لترا، ومن عمر 4 إلى 5 يحتاج إلى 56 لترا، ومن عمر5 إلى 6 يحتاج إلى 64 لترا، و من عمر6 إلى 7 يحتاج إلى 72 لترا، من عمر7 إلى 10 يحتاج إلى 84 لترا، أما الأشجار أكبر من 10 سنوات يحتاج إلى 100 لترا.