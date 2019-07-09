شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «موانئ البحر الأحمر» يبحث استعدادات موسم الحج البري بميناء نويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مع ممثلى شركة الجسر العربى وكل أعضاء المجتمع الميناءى فى ميناء نويبع البحرى «جمارك، شرطة ميناء، مرور، جوازات، حجر صحى»، وممثل محافظة جنوب سيناء، لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج البرى. وتمت خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء سفر الحجاج والعمل على راحتهم، والوقوف على الإجراءات العملية، وتذليل كل المصاعب، واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، وتشغيل أربع عبارات لنقل الحجاج، وفتح مركز لتسهيل إجراءات الحجاج وتسهيل سفر الحجاج ومتابعتهم حتى وصولهم للأراضى السعودية.

وشدد «إسماعيل» على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابعة لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل، وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج، مع ضرورة تجهيز الصالات بخدمات الإذاعة وصور خاصة بمناسك الحج على الشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، وكراسٍ خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وجاهزية محطة التحلية والالتزام بنظافة الميناء ودورات المياه، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين. وتفقد «إسماعيل» خط سير الراكب خلال رحلة الوصول والسفر، وكذلك صالات الوصول والسفر، وشدد على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة قرية الحجاج الخاصة بشركة الجسر العربى لتليق بالحجاج.