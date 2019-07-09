شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريع مجلس الدولة» يبدأ مراجعة قانون الجنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم قسم التشريع فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس المجلس، أمس، مشروع قانون الإقامة والجنسية، الذى وافق مجلس النواب على إجمالى مواده فى جلسته، أمس الأول، تمهيدا لمراجعة نصوصه وضبط صياغتها بما يتفق والمبادئ الدستورية المنظمة لهذا الشأن. وقال المستشار عبد الرازق عمران، رئيس المكتب الفنى للقسم، إنه تم تشكيل لجنة من أعضاء القسم لإعداد تقرير أولى بشأن مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للقسم، مرجحا عرضه فى الجلسة القادمة، نظرا لضرورة التعجيل بالانتهاء من مراجعته لاتخاذ باقى إجراءات إصداره.

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة، أن المستشار أنور خليل كلف اللجنة عقب تشكيلها بأن يتناول تقريرها كافة مواد القانون، وأن تكون الملاحظات- إن وجدت- دقيقة خالية من الغموض والالتباس، مشيرا إلى أن القسم سوف يعلن عن ملاحظاته بشأن مشروع القانون فور الانتهاء منه.. وتتيح التعديلات التى أقرها البرلمان على قانون الإقامة والجنسية، لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو أودع مبلغا بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وتكون موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المختصة بفحص طلبات التجنس، والتى ستشكل فى مجلس الوزراء.