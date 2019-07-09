شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوكازيون الصيفي» يبدأ قبل موعده بشهر ونصف: «هيبقى لبس العيد واللحمة علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لافتات معلقة على جدران المحال تعلن عن بداية التخفيضات والأوكازيون، تتسابق المحال والماركات على عرض أفضل سعر وعروض لتجذب أكبر عدد من المستهلكين، هذا هو الحال المتعارف عليه كل عام فى منتصف شهر أغسطس، وهو الموعد الذى يحدده الاتحاد العام للغرف التجارية لبدء الأوكازيون، لكن هذا العام اختلف الوضع إلى حد كبير لينطلق أوكازيون محال الملابس قبل موعده بأكثر من شهر ونصف.

«حالة الركود الشديدة» هى السبب الذى دفع أصحاب المحال إلى الإعلان عن التخفيضات مبكراً عن كل عام وفى غير الموعد الرسمى للأوكازيون.

«أنا بستنى الأوكازيون من السنة للسنة.. وهو الطريق الوحيد للشراء»، بتلك العبارات تحدثت «منى جلال»، ربة منزل، لـ«المصرى اليوم» وقالت: «بعمل جمعية مخصوص مع جيرانى عشان أشترى بيها كسوة الصيف لأبنائى الثلاثة مع بداية موسم الأوكازيون»، مضيفة أن الأسعار فى متناول الجميع والخصم يبدأ من ٢٠٪ إلى ٧٠٪ على حسب المنتج، وعرض المحال للمنتجات.

ولفتت «منى» إلى أن هناك بعض المحال تحتاج إلى رقابة شديدة لما يقومون به من رفع الأسعار قبل بداية الأوكازيون وبالتالى مع بدايته يقومون بخصم السعر الإضافى، ويصبح المنتج بنفس السعر القديم، وتتمنى «منى» أن تكون هناك رقابة على المنتجات والأسعار.

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ويقول «محمود حسن»، صاحب أحد محال الملابس فى منطقة وسط البلد، إن معظم أصحاب المحال التجارية ينتظرون الأوكازيون بفارغ الصبر، لأنها الفترة التى يصبح هناك فيها رواج لحركة البيع والشراء، خاصة أنه مع بداية أى موسم تكون الأسعار مرتفعة.

ويرى «حسن» أن القرار الخاص بتقديم موعد الأوكازيون هذا العام كان قرارا صائبا من أصحاب المحال، خاصة أن هناك العديد من المحال سوف تقوم برفع الأسعار قبل عيد الأضحى، ولكن جاء قرار الأوكازيون ضابطا لهم، ووضع قواعد لعملية البيع والشراء، وتابع: «سرعة بدء الأوكازيون تتيح فرصة للمستهلكين لتقسيم أموالهم فى عمليتى الشراء والبيع، فكثير منهم قاموا بشراء ملابس العيد من رواتب شهر يوليو، وسوف يقومون بشراء لحمة العيد والأضحية برواتب شهر أغسطس»، مشيرا إلى أن ذلك أفضل بكثير لعائل الأسرة من إجباره على شراء لحوم عيد الأضحى ولبس العيد معا.

«هدفنا هو عمل دورة للمال حتى لو كان المكسب قليلا»، هكذا قال محسن الخياط، أحد العاملين بأحد مولات الملابس، عن الأوكازيون هذا العام: «إن الكثير من التجار تكون أرباحهم قليلة من موسم التخفيض، لكن أفضل من ركنة الهدوم».

ويكمل «الخياط»: «بالنسبة لى الأوكازيون باب رزق، ويساعد على زيادة دخلى، لأنه كلما زادت مبيعاتى زاد دخلى».

يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس، قال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن موسم التخفيض الصيفى لم يبدأ بشكل رسمى، وإنه فى موعده فى منتصف شهر أغسطس من كل عام، لكن كثيرا من المحال التجارية قامت بعمل أوكازيون على منتجاتها نتيجة لحالة الركود الشديد فى عمليتى البيع والشراء، وتخوفا من استمرار الركود مع قدوم عيد الأضحى المبارك فى ١١ أغسطس، وبالتالى سوف يعجز المستهلكون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، ومع نهاية العيد سوف يبدأ الأوكازيون فى ١٥ أغسطس، لكن لن تصبح هناك حاجة لشراء الملابس الجديدة لمعظم الأسر المصرية.

ويكمل «الزنانيرى» أنه لا يوجد أى مانع أو عقوبة قانونية لعمل تخفيض طوال العام، طالما يقوم صاحب المحل التجارى بإعلام المسؤول فى وزارة التموين بذلك، ويرى «الزنانيرى» أنه مع إجراء التخفيضات طوال العام، وذلك لإنعاش حركتى البيع والشراء.