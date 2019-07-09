لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى اللغة الثانية × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، الخليج 365" يقدم فى 9 معلومات نسب النجاح والحاصلين على الدرجة النهائية. 1ـ أعداد أوراق التى تم تصحيحها فى العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، 17 ألفاً و481 ورقة. 2ـ أسفر تصحيح العينة العشوائية عن نجاح 17 ألفاً و260 طالب وطالبة. 3ـ وصلت نسبة النجاح العامة فى عينة اللغة الأجنبية الثانية 98.7%. 4ـ يوجد 6229 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية. Advertisements 5ـ حصل 6212 طالب وطالبة بنسبة 35.99% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 90% إلى 100%. 6ـ حصل 2267 طالب وطالبة "بنسبة 13.13% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%. 7ـ حصل 1261 طالب وطالبة بنسبة 7.31% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%. 8ـ أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها. 9ـ توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة.

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