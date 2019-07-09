شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز: ننسق مع التموين لإعادة تكلفة إنتاج رغيف العيش لأصحاب المخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة النظر فى إعادة تكلفة إنتاج الخبز لأصحاب المخابز، لتواكب زيادة أسعار الكهرباء وأجور العمالة ومستلزمات الإنتاج حتى يظل سعر رغيف الخبز المدعم ثابتا للمواطن بـ 5 قروش دون أى زيادة، لافتا إلى أن وزير التموين حريص والحكومة على عدم المساس برغيف الخبز المدعم والتواصل مع شعبة المخابز وضبط المنظومة لصالح المواطن.

وأضاف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه يتم إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم من وقت لأخر فى ظل ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج كل فترة، حيث تتحمل الحكومة فرق التكلفة لاستمرار دعم الخبز وطرحه للمواطن بسعر 5 قروش للرغيف.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابتا بـ5 قروش للرغيف.