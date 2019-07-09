شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كواليس ميلاد هلال ذى الحجة.. وأول أيام العيد فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باقى شهر تقريبا، على موعد عيد الأضحى المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، والتى كشفت أن وقفة عرفات لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 10 أغسطس المقبل والأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل ميلاد شهر ذى الحجة فلكيا وموعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيا، كما يلى:

1- يولد هلال شهر ذو الحجة الساعة 5:12 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس1 أغسطس المقبل وهو يوم الرؤية

2- يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة.

3- فى القاهرة يبقى الهلال لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية.

4- فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و 33 دقيقة.

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5- فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 لـ39 دقيقة .

6- تكون بذلك غرة شهر ذو الحجة لعام 1440هجريا فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل

7- تكون وقفة عرفات لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 10 أغسطس المقبل

8- يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 أغسطس المقبل

9- يرسل معهد الفلك بالتنسيق مع دار الافتاء يوم الرؤية الخميس 1 أغسطس لجان لاستطلاع الهلال

10 - اللجان ترفع تقريرها للمفتى ليحدد الرؤية الشرعية وإعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى