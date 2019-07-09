اليوم.. نظر دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة أسرة المعادى، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد ﻻعب الزمالك والأهلي السابق، والتي طالب فيها بتخفيض نفقة نجله.

وحصلت المعلن عليها على الحكم رقم ٢٢٦لسنة ٢٠١٦ أسرة المعادي ضد الطالب بفرض نفقة للصغير، 6 آلاف جنيه شهريًا، والمؤيد استئنافيا برقمي ٣٢٣٣،٤٣٧٩ لسنه ١٢٤ قضائية "استئناف عالي أسرة".

وكانت زوجة لاعب الأهلي والزمالك السابق، قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعًا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج بعد زواجه عرفيًا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد"، 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، وفي المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل.