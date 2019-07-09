مصر | "رفض تنفيذ قرار إزالة".. التحريات تكشف عن سبب إلقاء صاحب مطعم "زيت مغلي" على رئيس حي العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رفض تنفيذ قرار إزالة".. التحريات تكشف عن سبب إلقاء صاحب مطعم "زيت مغلي" على رئيس حي العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن أن سبب إلقاء صاحب مطعم فول وفلافل كمية من "الزيت المغلي"، على أفراد حي العياط، وكان من بينهم رئيس الحي، هو إعتراضه على تنفيذ قرار إزالة.

كان ألقى صاحب مطعم فول وفلافل كمية من الزيت الساخن، على رئيس حي العياط، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بجسده، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، مفاده أنه حال قيام رئيس حي العياط بحملة لإزالة الاشغالات والتعديات على الطريق العام بنطاق المركز، رفض صاحب مطعم فول وفلافل تنفيذ قرار رئيس الحي، وألقى كمية من الزيت الساخن على أفراد الحملة، ما أسفر عن إصابته بحروق.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتمكنت من القبض على صاحب المطعم، وإقتياده إلى ديوان المركز، وتنفيذ قرار الإزالة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

