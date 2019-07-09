مصر | السيطرة على حريق مخزن أقمشة في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق مخزن أقمشة في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق اندلع في مخزن أقمشة بمركز كرداسة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بقرية بني مجدول، بنطاق مركز كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق في شقة استخدمها مالكها كمخزن أقمشة، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

