شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان الوادى الجديد: 80 مليون جنيه حصيلة بيع أراضى البناء المملوكة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد ورئيس اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة المعدة للبناء بالمحافظة بالمزاد العلنى والأمر المباشر للمشروعات، أنه تم الانتهاء من حصر تلك الأراضى وبيعها بقيمة إجمالية تقديريا بحوالى 80 مليون جنيه . وقال حسين فى تصريح خاص لــ"الخليج 365"، إن اللجنة انتهت من حصر تلك الأراضى التى تم بيعها منذ عام 2014 وحتى نهاية السنة المالية لعام 2019م، حيث جرى حصر تلك الأراضى التى تم بيعها بغرض البناء للمشروعات وتوريد قيمتها لصالح خزينة الدولة، مشيرا إلى أنه يجرى حصر أراضى الدولة الغير مستغلة فى المشروعات تمهيدا لطرحها فى المزادات العلنية لتحقيق الاستفادة منها .

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