شكرا لقرائتكم خبر عن للطلبة.. تعرف على شروط التقدم والالتحاق بالمدارس الرياضية × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسى الجديد، الخليج 365" يقدم فى 11 معلومة الشروط المطلوبة.

1ـ يستمر التقديم حتى 25 يوليو الجارى.

2ـ التقدم فى محافظات "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بنى سويف ـ بورسعيد) للبنين والبنات.

3ـ محافظات "الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان" للبنين فقط.

4 ـ يجب أن يكون الطالب ناجحًا فى الصف السادس الابتدائى ومنقولًا للصف الأول الإعدادى.

5ـ يجب سداد مبلغ خمسون جنيهًا قيمة سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادى.

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6ـ يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبى نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء" من إحدى مستشفيات التأمين الصحى أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع فى نطاقها المدرسة.

7ـ يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

8ـ بالنسبة لطلاب أولى ثانوى يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوى وقيمته (خمسون جنيهًا)، ويجتاز الطالب الكشف الطبى واختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

9ـ يشترط حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

10ـ يشترط قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق الرياضية المختصة، على أن يكون مستوفيًا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها.

11ـ فى حالة قبول الطالب واجتيازه جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبى يتم سداد مبلغ وقدره (خمسمائة جنيه) بزيادة سنوية قدرها 7%.