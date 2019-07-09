شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 41 موظفًا في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت الوحدتين المحليتين لمركزى إيتاي البارود وشبراخيت 41 موظفًا بالمصالح الحكومية للتحقيق لتركهم العمل في الأوقات الرسمية.

Advertisements

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحليه بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية للمتابعة الميدانية المستمرة وتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وتم إحالة عدد 15 من الممرضين وطبيب للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بالوحدة الصحية لقرية معنيا بمركز إيتاي البارود، وإحالة 3 موظفين للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بمركز شباب قرية معنيا بإيتاى البارود أيضًا، كما تم إحالة عدد 23 من العاملين في الوحدات الصحية بقرى الدفراوي وأم حكيم والجمعية الزراعية ومركز الشباب بشبراخيت.

وأكد «المحافظ» على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الخدمية بجميع مدن ومراكز المحافظه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مشددًا على عدم قبوله أي تقصير.