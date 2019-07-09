شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية لـ«التجارة الإفريقية» تدرس جداول تحرير السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعكف الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية على وضع الآليات التنفيذية الخاصة ببدء تحرير التجارة بين دول القارة، والتى دخلت حيز التنفيذ مع تصديق أكثر من نصف الأعضاء على الاتفاق. وقالت ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، لـ«المصرى اليوم»، إنه جار حاليًا الاتفاق على جداول تحرير السلع والخدمات بين أعضاء القارة، بحيث يتم تحديد السلع التى تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية مباشرة والسلع الأخرى التى تحتاج إلى خفض تدريجى للرسوم.

وأضافت أنه يجرى تحديد طريقة احتساب قواعد المنشأ والتى يتم على أساسها احتساب نسب المكون المحلى للسلع الخاضعة للاتفاق، مؤكدة أنها فى مراحلها النهائية، وأشارت إلى الأهمية الكبرى لهذا الاتفاق والذى يعد إنجازا كبيرا يسهم فى دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتحقيق الاندماج الإفريقى المنشود بين دول القارة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، أمس الأول، بدء سريان اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة، وذلك خلال القمة الاستثنائية التى عقدت فى عاصمة النيجر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقى. على صعيد متصل، تعقد لجنة التجارة والعلاقات الخارجية باتحاد الصناعات اجتماعا، الأحد المقبل، بحضور ممثلى قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، للاطلاع على الخطوات التنفيذية لتفعيل الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة، إن الاتحاد يتابع مع مسؤولى الوزارة ما تم التوصل إليه بشأن احتساب قواعد المنشأ وجداول تحرير السلع، مضيفًا، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة استطلعت آراء الغرف الصناعية بشأن السلع المطلوب إدراجها على قواعد التحرير التدريجى، وتم إرسالها للوزارة لاتخاذها فى الحسبان عند التفاوض.