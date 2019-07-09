شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط استراتيجي لوضع القناطر الخيرية على الخريطة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إنه تقرر وضع مخطط استراتيجى وتفصيلى وتنموى لمدينة القناطر الخيرية فى القليوبية، يضمن استغلال كل المقومات الموجودة بها، وتوزيع الخدمات، وتقسيم الموقع بصورة تجلب المستثمرين إليها، وتحويلها إلى منتجع سياحى متكامل يضع المحافظة على الخريطة السياحية. وأضاف «عبد الفتاح»، خلال زيارته المدينة، أمس، بحضور محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الحليم،

لمناقشة دراسة متكاملة تهدف إلى تطوير القناطر الخيرية ووضعها على الخريطة السياحية واستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية فى جلب الاستثمار والمستثمرين، وتشمل عدة محاور، تبدأ بمرحلة إعداد البيانات، غير أن هناك عددًا من الصعوبات التى تقف عائقًا أمام ذلك، أهمها تعدد جهات الولاية ما بين وزارات (الرى، والآثار، والزراعة، والتنمية المحلية). وأشار «عبد الفتاح» إلى أن المشروع يستهدف التنمية السياحية للمدينة وبحث أهم مقوماتها وفرص الاستثمار بها من خلال إظهار البعد التاريخى وتهيئتها لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفى وأثرى مميز. وأوضح أنه يسعى لتحويل القناطر الخيرية إلى مركز ومنارة للسياحة والاستثمار، ومتنفس لجميع فئات وطبقات المجتمع، إذ تتسم بمقومات فريدة لا توجد بأى مكان بالعالم، يجب استغلالها استثماريًا لتنمية موارد المحافظة، وإرجاعها إلى سابق عهدها.