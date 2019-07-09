شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: لن نسمح بالخروج الآمن لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، حول خروج مصر من الدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

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وقال «حسب الله»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أحمّل مسؤولية فشل منظومة الكرة المصري لاتحاد الكرة، والجمعية العمومية التي اختارتهم»، مضيفاً: «الجماهير كانت ترغب في رؤية روح في الملعب، حتى ولو خرج المنتخب قبل نهائي البطولة».

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: «الأمر لن يتوقف على استقالة فقط، حيث سيتم التحقيق في مخالفات إدارية ومالية، ولن يتم السماح بالخروج الآمن لأي شخص».

وأكد أن المؤسسات الوطنية لعبت دورا كبيرا في نجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية، معلقاً: «مجلس اتحاد الكرة كان ضيوف شرف».