أخبار × 24 ساعة.. اعتماد العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد "الحصبة" خلال الربع الأخير من العام الجارى موقع إلكترونى وخط ساخن للتعريف بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى ‎ التأمين الصحى: مهمة الوحدات الصحية تقديم الرعاية الأولية وتسجيل المواطنين ‎ شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد ‎ صرف 40% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن ‎ طرح كميات كبيرة من المكرونة ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو ‎ التموين: سحب تراخيص مستودعات البوتاجاز المتلاعبة فى أسعار الأسطوانات ‎ تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع تلاعب الأسعار ‎ التعليم: تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ‎ التعليم: مد فترة التقديم بمدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو ‎ اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7% ‎ شروط التقديم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بمطروح × 9 معلومات ‎ الهجرة تستقبل صاحب فكرة تخصيص شهر للاحتفال بالتراث المصرى بكندا واستعراض ملامح الاحتفال ‎ Advertisements القوى العاملة: مصرى يحصل على 865 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية ‎ الزراعة تبحث مع أكساد مكافحة سوسة النخيل وتدوير المخلفات وإنتاج تقاوى ‎ تقرير بـ"الزراعة" يكشف إنجازات مشروع المزارع المصرية الأفريقية المشتركة ‎ تشكيل لجنة للتنمية الزراعية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.. اعرف التفاصيل ‎ الرى: إزالة 13 مخالفة على النيل فى كفر الشيخ والمنيا ‎ الرى: مشروع تنمية شمال سيناء يهدف لاستصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام ‎الكهرباء: 30 ألف و400 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم ‎ التنمية المحلية: ضبط 19 ألف لتر بنزين وسولار امتنعت محطات الوقود عن بيعها الكهرباء: 11 ألف و 943 محضر سرقة كهرباء بـ 15.5 مليون جنيه الأوقاف في رسالة للدعاة المستنيرين : دورنا مواصلة الليل بالنهار لتصحيح المسار ‎ السكة الحديد: نحتاج 12 ماكينة لفحص وصيانة قضبان خطوط الهيئة ‎ هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة ‎ البيئة تفتتح تطوير مصنع بيلا لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ

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