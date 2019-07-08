شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة ببيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مواقع رفع التراكمات بمصنع تدوير المخلفات ببيلا بطاقة إنتاجية 400 طن/يوم، ضمن مشروع إنشاء وتطوير 5 مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظة، والذي جرى تطويره بالتعاون مع برنامج المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، وذلك لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ.

يأتي الزيارة في إطار جهود وزارة البيئة لدعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظاً على البيئة والصحة العامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء اللقاء بحضور اللواء أحمد عبدالله، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة الإنتاج الحربى نائباً عن الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم صلاح، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور معتز فرج، مدير المشروع بمحافظتي كفرالشيخ والغربية، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشاري إدارة المخلفات الصلبة المكتب الاستشاري بمحافظة كفرالشيخ، واللواء أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.