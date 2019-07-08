شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: منظومة الكرة بمصر فاسدة.. وطالبت باستقالة أعضاء الجبلاية بعد المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيلين، عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية، بهزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قرار استقالة اتحاد الكرة تأخر عاماً، حيث طالبت باستقالتهم بعد خروجنا من المونديال، وارتكاب أفعال مشينة في حق مصر»، مردفاً: «منظومة الكرة بمصر فاسدة، كيف يتعاقد اتحاد الكرة مع مدير فني متهم بالتلاعب النتائج، ويمنحه أعلى راتب بأفريقيا».

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وأكد عضو مجلس النواب، تدخل هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، في اختيار لاعبي المنتخب، قائلاً: «أبوريدة هو اللي كان بيختار اللاعبين مش أجيري، واتحاد الكرة ارتكب جميع المخالفات، ويجب محاكمتهم بشكل علني».

وأردف عامر: «تم تهديدي باستبعاد سموحة إلى دوري الدرجة الثانية، بعد مهاجمة الاتحاد»، معلقاً: «الاتحاد ارتكب جريمة متكاملة الأركان، نحن أمام فضيحة القرن 21».

وانتقد أسلوب اختيار لاعبي المنتخب، قائلاً: «لماذا تم اختيار 4 لاعبين يبلغون 34 عاماً، فضلا عن إشراك أحمد حسن كوكا، الذي لم يحرز هدفا منذ عامين».

وأوضح أن مراكز الشباب تحصل على 20 ألف جنيه من الشركات الراعية، لاختيار قائمة بعينها، خلال انتخابات اتحاد الكرة.