شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: «أجيري» تقاضي 30 مليون جنيه في 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيلين، عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية، بهزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

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وقال «حساسين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، وزير الرياضة، لمحاسبة أعضاء اتحاد الكرة»، مضيفاَ: «ما حدث عنوان لمقولة من أمن العقوبة، أساء الأدب».

وتابع: «مؤسسات عديدة بالدولة واصلت العمل ليل نهار، لتحقيق الافتتاح التاريخي لكأس الأمم الأفريقية، ولم نتلق شكوى واحدة»، مشيرا إلى أن أجيري تقاضى ما يقرب من 30 مليون جنيه خلال الشهور السبعة الماضية، رغم اتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات بالدوري الإسباني، قبل توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة لفحص جميع أوراق اتحاد الكرة، معلقاً: «مصر قدمت حفل افتتاح للبطولة لم يحدث في روسيا وأمريكا واليابان، وأعضاء البرلمان».