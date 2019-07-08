شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزراء يتفقدون مشروعات مدينة الجلالة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، واللواء طارق عبدالعظيم، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ونائبا وزير الإسكان ورؤساء بعض المشروعات والمصانع بزيارة إلى مدينة الجلالة لتفقد طريق الجلالة ومجمع مصانع الرخام والجيرانيت ومحطة تحليه مياه البحر والممشى الجبلي ومنتجع الجلالة ومشروع التليفريك وعدد من المشروعات بالمنطقة. عدد من الوزراء وسكرتير عام محافظة السويس يتفقدون مشروعات مدينة الجلالة عدد من الوزراء وسكرتير عام محافظة السويس يتفقدون مشروعات مدينة الجلالة عدد من الوزراء وسكرتير عام محافظة السويس يتفقدون مشروعات مدينة الجلالة عدد من الوزراء وسكرتير عام محافظة السويس يتفقدون مشروعات مدينة الجلالة

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