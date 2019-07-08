شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يكشف حقيقة تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة عن الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل مهام وظيفته عقب استقالة جميع أعضاء الجبلاية.
وقال «سويلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على تعيين المدير التنفيذي للاتحاد المحلي، بمنصب الرئيس حال استقالة المجلس»، مضيفاً: «لن يدير الكرة بمصر في المرحلة المقبلة إلا شخصيات أصحاب خبرة، بعيدا عن المصالح الشخصية لأي طرف».
ونفى «سويلم» ما تردد حول تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة في الاستقالة، قائلاً: «بمجرد إعلان هاني أبوريدة استقالته، تقدم جميع الأعضاء باستقالتهم دون تراجع، حيث كان لابد من إنهاء بعض الإجراءات بمقر الجبلاية»، مردفاً: «مجدي عبدالغني آخر الأعضاء الذين أنهوا الإجراءات القانونية للاستقالة بتراضٍ تام».
وتابع القائم بأعمال رئيس الاتحاد: «هناك غضب بالبرلمان تجاه مجلس اتحاد الكرة، وطالبت الأعضاء بعدم مجاملتي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين».
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