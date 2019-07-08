شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد: الرئيس السيسي وضع أفريقيا نصب عينيه منذ أن انتخبه المصريون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن الاتحاد الأفريقي كان مجرد حلم للزعيم جمال عبدالناصر والزعماء الأفارقة في عهده، وذلك بغية استغلال الإمكانيات الكبيرة والثروات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها بلدانهم، وذلك من خلال كيان يتحدث باسم دول القارة السمراء.

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وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TeN"، أن هناك العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية وقفت عقبة أمام تنفيذه على أرض الواقع وتحقيق الأهداف الأساسية وراء إنشاء الاتحاد الأفريقي، ومن ثم جاء دور مصر عن طريق رئيسها عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن الرئيس السيسي يضع القارة نصب عينيه منذ أن انتخبه المصريون رئيسًا لبلادهم، حيث إنه مؤمن بأفريقيا تماما، لافتًا إلى أن السيسي زار بلدانا أفريقية لم يزرها أي رئيس مصري سابق.

وأردف أن الرئيس السيسي لديه ثقة غير محدودة في الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها القارة السمراء، إيمانا بأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول القارة يجب أن يتحقق.